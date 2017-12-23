22 декабря правоохранительные органы ФРГ эвакуировали посетителей рождественского рынка.
По данным полиции, причиной этого стали подозрительные посылки, внутри которых, как оказалось, находились наркотические средства.
Как сообщает DPA, свидетели сообщили полицейским о подозрительном человеке, который кинул в один из почтовых ящиков несколько толстых конвертов.
Отмечается, что при этом злоумышленник скрывал свое лицо под капюшоном, а на руках у него были одноразовые перчатки. Стражи порядка немедленно эвакуировали около 22:00 по местному времени (00:00 субботы мск) людей с расположенного неподалеку рынка.
Позже выяснилось, что в конвертах действительно были наркотики. "Правда.Ру" ранее писала о том, что почти 50 тысяч жителей эвакуировали власти немецкого Ганновера. Причины - пять неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны, которые должны были обезвредить специалисты.
Напомним, со времен Второй мировой войны - это вторая самая масштабная эвакуацию жителей в Германии. Год назад в Аугсбурге, после обнаружения мощной британской неразорвавшейся бомбы, были эвакуированы 54 тысяч человек.
А в прошлом году в Венгрии четыре сапера погибли в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны. Взрыв прогремел в национальном парке Хортобадь, на месте которого раньше находился военный полигон.
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