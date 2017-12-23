Полиция Германии эвакуировала рынок из-за конвертов с наркотиками

22 декабря правоохранительные органы ФРГ эвакуировали посетителей рождественского рынка.

фото: pixabay.com

По данным полиции, причиной этого стали подозрительные посылки, внутри которых, как оказалось, находились наркотические средства.

Как сообщает DPA, свидетели сообщили полицейским о подозрительном человеке, который кинул в один из почтовых ящиков несколько толстых конвертов.

Отмечается, что при этом злоумышленник скрывал свое лицо под капюшоном, а на руках у него были одноразовые перчатки. Стражи порядка немедленно эвакуировали около 22:00 по местному времени (00:00 субботы мск) людей с расположенного неподалеку рынка.

Позже выяснилось, что в конвертах действительно были наркотики. "Правда.Ру" ранее писала о том, что почти 50 тысяч жителей эвакуировали власти немецкого Ганновера. Причины - пять неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны, которые должны были обезвредить специалисты.

Напомним, со времен Второй мировой войны - это вторая самая масштабная эвакуацию жителей в Германии. Год назад в Аугсбурге, после обнаружения мощной британской неразорвавшейся бомбы, были эвакуированы 54 тысяч человек.

А в прошлом году в Венгрии четыре сапера погибли в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны. Взрыв прогремел в национальном парке Хортобадь, на месте которого раньше находился военный полигон.