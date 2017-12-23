В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис

Запад все чаще задается вопросом, как вышло, что КНДР, не обладающая особенной технологической и промышленной базой и финансовыми ресурсами, без усилий смогла за короткое время совершить такой технологический скачок.

Как пишет политолог и руководитель Института политики безопасности в Киле Йоахим Краузе в немецкой Süddeutsche Zeitung, весьма вероятно, что за достижениями Северной Кореи стоит Россия.

По мнению исследовавших техническую сторону вопроса экспертов из Германии, ракеты, которые запустила Северная Корея, совсем не обязательно должны были быть произведены на её территории.

Не исключено, что власти КНДР получили образец вооружения, которое ранее было тщательно испытано и отлажено где-то в другом месте, считает Йоахим Краузе. Более того, при производстве этих ракет использовались преимущественно технологии, которые в 50-60-е годы прошлого века разработал и протестировал Советский Союз.

Вполне возможно, что речь идет о прототипах, которые были доведены до ума и произведены в 50-60-е годы, однако не попали в серийное производство.

Таким образом, вопрос, откуда у Северной Кореи готовые к применению ракеты, как вышло, что страна начала свои первые ракетные испытания именно во время «оккупации Крыма и гибридной войны против Украины», и каким образом технологии из строго засекреченного ракетостроительного сектора России нашли свой путь в Пхеньян, становится приоритетным.

По словам Краузе, никаких неопровержимых доказательств этому нет, но многое указывает на наличие «грязного бизнеса» по передаче ракет из России Северной Корее.

Именно Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы подорвать доверие к способности США выступать в качестве гаранта безопасности в регионе, пишет Краузе. Можно радоваться тому, что у КНДР нет большого количества готовых к применению ракет дальнего радиуса действия, поэтому вероятность войны не так велика, подытоживает автор.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский эксперт в сфере обороны и нацбезопасности Роберт Фарли сделал прогноз о наиболее острых конфликтах, которые, по его мнению, разразятся в 2018 году.

В эссе, которое опубликовал журнал The National Interest, специалист отметил снижение напряженности в ряде горячих точек по итогам нынешнего года, приведя в пример Сирию. В наступающем году, считает Фарли, дислокация глобальных проблем изменится.

Особое беспокойство у американца вызывает происходящее на Корейском полуострове. Эксперт отметил очевидные успехи КНДР в разработке межконтинентальных баллистических ракет, способных, как уверяет лидер республики Ким Чен Ын, донести ядерный заряд до любой точки Соединенных Штатов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты могут начать диалог с Северной Кореей, не выдвигая предварительных условий. Об этом дипломат сказал, выступая в Атлантическом совете. Глава Госдепа заверил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Пхеньяне и не ищет причин для нанесения удара по Северной Корее.