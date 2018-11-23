В Москве рассказали, почему разочарованы итогом визита Болтона

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетил с рабочим визитом Москву.
Но, считают в правительстве Российской Федерации, никаких улучшений в связи с приездом советника президента США по вопросам нацбезопасности нет и не будет. Джона Болтона, сетует российское правительство, встретили на высочайшем уровне, будто бы он глава государства. Но представитель США, однако, не привез с собой ничего, что улучшило бы сложившуюся ситуацию вокруг нашумевшего выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности — ни каких-либо новостей, ни предложений, ничего.
Напомним, что Джон Болтон посетил Москву в октябре.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему Соединенные Штаты Америки вдруг приняли решение выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Договор этот, напомним, был подписан в далеком 1987 году. Вот уже много лет кряду Вашингтон и Москва обвиняют друг друга в нарушении этого злополучного договора, но на его расторжение первым лишились именно США.
Также "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Джона Болтона, Пентагон на намерен размещать свои ядерные ракеты в Европе. По крайней мере, отметил Болтон, сегодня Соединенные Штаты Америки ни с кем по этому поводу переговоров не ведут.
Фото: Fotodom. ru
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