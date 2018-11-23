Американский ученый назвал "безрассудством" попытки изоляции России

Соединенные Штаты Америки долгое время пытались изолировать Российскую Федерацию от всего остального мира. Но попытки Вашингтона оказались тщетными.

Так, во всяком случае, считает Стивен Коэн, американский ученый. Изолировать Россию, считает исследователь из США, как минимум очень-очень сложно. Во-первых, утверждает Стивен Коэн, дело в ее размерах, географическом расположении и природных ресурсах. А во-вторых, указывает американский ученый, в успешной и целенаправленной внешней политике правительства Российской Федерации.

Изоляция России — "безрассудство", уверен Стивен Коэн. И "безрассудство" это, заявляет он, свидетельствует о недальновидности правительства Соединенных Штатов Америки и американских средств массовой информации.

Также, что любопытно, Стивен Коэн поделился, на его взгляд, главными идеями российской внешней политики. Это суверенитет Российской Федерации, приоритет благосостояния российских граждан и сотрудничество с теми странами, что хотят сотрудничать с Москвой, перечислил Стивен Коэн.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, несмотря на выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, Российская Федерация не намерена менять вектор свой военной доктрины.

Читайте также:

Евросоюз просит США не выходить из ДРСМД