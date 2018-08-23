Трамп впервые признал возможность своего импичмента

Если американскому лидеру будет объявлен импичмент, то это отрицательно скажется на экономике страны. Так считает президент США Дональд Трамп, своим мнением он поделился с журналистами Fox News.
Также Трамп выразил недоумение по поводу того, что кто-то решит отстранить его от должности, ведь он "проделал великолепную работу". Если же такое вдруг случится, то, полагает президент, "рынки обрушатся" и "все станут очень бедными".
На тему импичмента Трамп стал рассуждать в контексте ответа на вопрос представителя канала Эшли Ирхарт. Она поинтересовалась, ждет ли его отстранение, при условии, что на промежуточных выборах в Конгресс большинство будет у Демократической партии.
В этом контексте стоит пояснить, в ноябре в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на них переизберут 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов.
В настоящий момент в Палате представителей 236 республиканцев и 193 демократа, 6 мест вакантны. Для получения контроля над Палатой представителей демократам нужно еще 25 мандатов.
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