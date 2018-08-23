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Источник Правда.Ру

Немецкие историки усомнились в значении Курской битвы

Мир

Чтобы узнать правду о значении Курской битвы во II мировой войне, предстоит еще изучить архивные материалы. Таково мнение немецкого историка Маттиаса Уля, он поделился им с DW.

Немецкие историки усомнились в значении Курской битвы. 391133.jpeg

Эксперт пояснил, что сейчас его коллеги анализируют немецкие документы времен войны. Эти бумаги после 1945 года хранились в архивах министерства обороны СССР, а потом РФ. Не долго осталось ждать и простым гражданам, интересующимся историей, скоро все документы появятся в интернете, пояснил Уль.

Стоит отметить, что в советской и российской историографии битву на Курской дуге, 75 годовщина которой отмечается сегодня, считается переломной. После нее инициатива оказалась у СССР. Кроме того, это сражение называют 3 по значимости после обороны Москвы и Сталинградской битвы. Немецкие историки считают иначе.

Кроме того, на Западе битву недооценивают. Так, мюнхенский историк Роман Тёппель убежден, сражении было одним из кровопролитных, но не решающим. Он убежден, что уже в 1942 году стало ясно: Германия не выиграет. К тому моменту был провален план "Барбаросса", случились 2 неудачные наступательные операции на Восточном фронте, США вступили в войну.

Как отметил куратор Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене Йенс Венер, в Европе больше знают о сражении за Сталинград, а также высадке союзников в Нормандии и противостоянии меж англо-американскими и итало-немецкими войсками в Северной Африке.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в честь 75-й годовщины Курской битвы на сайте Минобороны РФ появился раздел уникальных рассекреченных документов. Все тексты посвящены событиям, происходящим летом 1943 года на белгородском направлении.

Источник фото: mil.ru

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Темы Курская битва II мировая война немецкие историки
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