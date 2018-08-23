Украина столкнет флоты США и России в Крымской войне?

Россия и Украина продолжают выяснять отношения в Азовском море. Участились досмотры российскими пограничниками судов, следующих по маршрутам этого сектора моря, что по сути означает закрытие Керченского пролива.

Со своей стороны, украинские источники говорят о блокаде грузовых портов в Азовском море. В ближайшем будущем такие проблемы могут распространиться на акваторию Черного моря.

По данным Центра анализа стратегий и технологий, с 14 августа Россия фактически закрыла для Украины Керченский пролив. А по словам главного редактора издания BlakcSeaNews Андрея Клименко, порты Мариуполь и Бердянск стоят почти пустые.

Такая ситуация возникла после того, как российские пограничники стали отвечать на на задержание украинскими властями в марте траулера «Норд». Задержание 10 августа танкера «Механик Погодин» привело к тому, что досмотры стали формой противодействия украинским интересам в данном секторе морского судоходства.

Как пояснил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян , Россия задержала 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты.

Клименко добавил, что до 11 июля было отмечено 146 случаев задержки судов на линии Керчь-Еникальский канал. Хотя тут же выяснилось, что украинских судов там было всего 26. В настоящее время досмотры обычно длятся от 2 до 6 часов. Эксперты отмечают, что убытки грузоотправителей и получателей подсчитать трудно, но, по словам замдиректора Мариупольского порта Юрия Балана, каждый час задержки рейса стоит порядка 15 тыс. долларов. В целом, основные потери сегодня несет Украина, в частности, беднеет ее рыболовный промысел.

Ранее украинский президент Петр Порошенко обозначил намерение «помешать» России досматривать суда в Азовском море. Тем не менее, эксперты считают, что досмотр судов в Керченском проливе не нарушает международного права, включая и морское.

Напомним, экс-заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко уже озвучивал мысль о военных конвоях украинских судов. В связи с этим уже звучала мысль о привлечении конвоированию морских сил НАТО. Хотя по мнению первого вице-президента Российского союза инженеров Ивана Андриевского, Украина все равно не будет обладать необходимыми ресурсами для блокировки российских портов на Черном море.

Согласно имеющимся договоренностям, и Россия, и Украина имеют право досматривать суда в этой акватории, напомнил Андриевский. Теоретически Украина может запретить вход в свои порты российским судам, но такое сообщение и без того практически на нуле, так что подобные шаги станут политическим жестом.

Нельзя исключать перевод конфликта Украиной в юридическую плоскость и обращение в международные судебные инстанции. Такой вариант решения вопроса Украине, по сути дела, и доступен, так как любая другая деятельность приведет страну к очередным репутационным и финансовым потерям, подытожил Андриевский.

К тому же, в Киеве уверяют, что ЕС готовит новые санкции против России из-за возведения Крымского моста.

Впрочем, даже если допустить такое развитие событий, Москва быстро обеспечит зеркальные потери для иностранных судовладельцев. Так что в этой ситуации не выиграет никто.