Чехи назвали СССР "оккупантом" и призвали Россию каяться

Ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году — это вторжение и оккупация. Соответствующую резолюцию принял парламент Чехии, пишет České noviny.

Голосовали 145 депутатов из 156, и все они поддержали принятие документа, инициированного председателем фракции христианских демократов Яном Бартошеком.

По его мнению, резолюция — послание общественности и иным странам, в том числе и РФ. Кроме того, он убежден, этот документ необходим Чехии, дабы никто не исказил историческую правду.

Ранее "Правда.Ру" передавала позицию президента РФ Владимира Путина: Россия осуждает введение советских войск в Чехословакию в 1968 году, но современная Россия не может нести за это ответственность.

"Российская Федерация формально является правопреемницей СССР, но современная Россия — совершенно другое государство по сути своей политической системы. Мы не только осуждаем то, что было негативного в прошлом — я имею в виду события 1968 года, но и чувствуем моральную ответственность за это", — сказал Путин.

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