Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России

Президент США Дональд Трамп приказал перекрасить его "Борт №1" в бело-сине-красный цвет. Этим он уже вызвал панику среди американцев, заявивших "да это же цвет флага России!".

Впрочем, как сообщило CBS и позже подтвердило агентство Bloomberg, президент Трамп наоборот захотел сделать свой самолет Boeing-474 "более патриотичным и оригинальным".

Однако, когда Трамп сообщал о грядущей перекраске, он "не пояснил, что конкретно он подразумевает под обозначенными цветами" и журналисты ожидаемо сделали вывод "американский Boeing 747 будет напоминать собой российский триколор".

Отметим, что по словам Трампа нынешняя ливрея (окраска фюзеляжа) представляет собой "светящийся ультрамарин" и поэтому якобы "не отражает должным образом дух Соединённых Штатов Америки".

По мнению американского лидера, "патриотичным станет использование белого, синего и красного оттенков", которые есть на флаге США. А также — на флаге России (впрочем, и Франции со Словенией тоже).

При этом многие американцы считают, что у Трампа нет права "отказываться от цветов, в которые президентские воздушные суда окрашиваются с 60-х годов прошлого столетия". Тогда, напомним, бело-голубой цвет фюзеляжа (названный Трампом "младенчески-голубым") придумывали специалисты вместе с президентом Джоном Кеннеди и его супругой Жаклин Кеннеди.

"Трамп приказал изменить ливрею (окраску) Борта #1. Сейчас он синий и белый, Трамп приказал добавить красный. Угадайте, чей флаг получится (нет, не Франции и не Словакии)?",- пишут в соцсетях. И добавляют — "по мнению Трампа — флаг США, но в реальности это флаг России его дружка Путина!".

"Такая фигня всего лишь как покраска самолета, а ватники уже скачут вместе с либералами вокруг этой новости вместе с американцами",- смеются другие пользователи.

Напомним, что "Борт №1" президента США - это сильно модифицированный Боинг 747-200В.