Эквадор может выдать Ассанжа Великобритании

Власти Эквадора на следующей неделе могут договориться с представителями Великобритании о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ассанж может быить выселен из посольства страны в Лондоне, сообщает Intercept со ссылкой на источник, близкий к эквадорскому МИДу.

Такова позиция администрации президента Ленина Морено, у которого на следубщей неделе запданирован визит в Лондон. По данным издания он намерен обсудить с британскими властями выдачу господина Ассанжа и лишение его статуса политического беженца.

Как ранее писала газета The Times, основатель WikiLeaks ничего не знает о переговорах, но считает, что США оказывают «сильное давление» на Эквадор, в том числе угрожая заблокировать его кредит от МВФ в случае отказа выселить Джулиана Ассанжа из посольства.

Согласно данным Коммерсанта, создатель WikiLeaks укрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне, поскольку вне его стен ему грозит арест из-за неявки в суд по делу об изнасиловании.

Напомним, что дело было закрыто в мае 2017 года. 21 июня глава эквадорского МИДа Хосе Валенсия заявил, что Джулиан Ассанж не может вечно получать убежище в посольстве его страны. Ранее он бьыл лишен всех возможностей связи с внешним миром.