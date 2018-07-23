Эквадор может выдать Ассанжа Великобритании

Власти Эквадора на следующей неделе могут договориться с представителями Великобритании о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Ассанж может быить выселен из посольства страны в Лондоне, сообщает Intercept со ссылкой на источник, близкий к эквадорскому МИДу.
Такова позиция администрации президента Ленина Морено, у которого на следубщей неделе запданирован визит в Лондон. По данным издания он намерен обсудить с британскими властями выдачу господина Ассанжа и лишение его статуса политического беженца.
Как ранее писала газета The Times, основатель WikiLeaks ничего не знает о переговорах, но считает, что США оказывают «сильное давление» на Эквадор, в том числе угрожая заблокировать его кредит от МВФ в случае отказа выселить Джулиана Ассанжа из посольства.
Согласно данным Коммерсанта, создатель WikiLeaks укрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне, поскольку вне его стен ему грозит арест из-за неявки в суд по делу об изнасиловании.
Напомним, что дело было закрыто в мае 2017 года. 21 июня глава эквадорского МИДа Хосе Валенсия заявил, что Джулиан Ассанж не может вечно получать убежище в посольстве его страны. Ранее он бьыл лишен всех возможностей связи с внешним миром.
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