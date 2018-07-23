В Израиле прошли протесты против дискриминации однополых пар по суррогатному материнству

В Израиле прошли протесты против закона, лишающего однополые пары и одиноких мужчин возможности завести детей.

Как сообщает ВВС, акции прошли в Тель-Авиве на площади Ицхака Рабина и в Иерусалиме. Сообщается, что протестующие в Тель-Авиве частично перекрыли движение на одной из главных автомагистралей города.

В итоге правоохранители задержали несколько человек, а сама акция стала самой массовой за последние несколько лет .

Напомним, в среду парламент Израиля голосовал за законопроект, предполагавший наделение правами на суррогатное материнство одиноких женщин и женщин, по ряду причин неспособных родить ребенка. Одиноких мужчин и однополых пар этот закон не коснулся.