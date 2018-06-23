Евросоюз на грани краха

Намечавшийся раскол Европы приобрел свои окончательные очертания и всерьез заявил о себе. Европейские страны в целом ряде вопросов не могу найти взаимопонимания, а многолетние дипотношения многих государств находятся на грани краха.

Глава министерства внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини дал свой комментарий относительно сложившейся ситуации в Евросоюзе. По мнению Сальвини, судьба Евросоюза решится в течение ближайшего года. Он заявил, что не представляет себе, что может ждать ЕС в будущем. Также Маттео Сальвини заявил, что Италия больше не может пускать к себе мигрантов. По его словам, итальянское правительство, наоборот, хотело бы отослать куда-нибудь подальше тех, кто уже находится на территории государства.

Не так давно Сальвини обещал представить на суд общественности план по решению миграционной проблемы. Четырьмя ее основными пунктами станут укрепление Европейского агентства по контролю границ Frontex, продвижение соглашений с североафриканскими странами для снижения "миграционного давления", создание системы по приему мигрантов и ускорение процедур выдворения нелегалов в страны происхождения.

Отметим, что некоторое время назад власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов. В результате мигрантов согласилась принять Испания.

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