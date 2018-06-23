Япония требует от США сократить их военное присутствие на острове

Губернатор одного из островов японского архипелага Окинава Такэси Онага поделился своим мнением по поводу военных баз Соединенных Штатов Америки, расположенных в Японии. Такэси Онага считает, что американское правительство должно сократить свое военное присутствие на территории Страны восходящего солнца.

Неудивительно, что заговорил об этом именно Онага, губернатор Окинавы. Дело в том, что данная префектура одна из самых маленьких в Японии. Площадь ее — примерно 0,6 % от общей площади государства. Но именно здесь концентрируется огромное количество военных баз Соединенных Штатов Америки.

По мнению Окинавы, столь высокая концентрация иностранных военных баз противоречит тенденции к разрядке напряженности в Восточной Азии и угрожает национальной безопасности Японии. Он также заявил, что это напрямую касается местных жителей — японцы страдают от постоянных инцидентов и происшествий, связанных с вооруженными силами США.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ же заявил, что никаких кардинальных изменений в этой сфере на территории государства не планируется. Единственное изменение заключается в том, ответил он, что в связи с перемещением авиабазы воздушные судна морской пехоты США будут летать преимущественно над океаном, а не над населенными пунктами, как раньше.

Читайте также: