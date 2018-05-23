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Источник Правда.Ру

Госсекретарь США рассказал об огромных усилиях в борьбе с Россией

Мир

На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса госсекретарь Соединенных штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжает работу по сдерживанию стремлений Москвы вмешаться в американские выборы.

Госсекретарь США рассказал об огромных усилиях в борьбе с Россией. 387196.jpeg

Госсекретарь считает, что США предстоит еще много работы. По его словам, они еще не успели добиться эффективного сдерживания всех усилий, предпринимаемых Россией. Хотя, признает Майк Помпео, нынешняя администрация американского президента сделала многое и очень многое для противодействия России.

«Мы не потерпим российского вмешательства в наши выборы в 2018 году. Много работы уже сделано, и ещё много предстоит», - сказал Помпео.

Стоит отметить, что госсекретарь говорит о выборах, что состоятся в США 6 ноября - в день так называемых «промежуточных выборов» в середине первого президентского срока Дональда Трампа. Полностью переизбирается нижняя палата Конгресса США - Палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Кроме того, переизбираются 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов проводятся другие местные выборы.

Напомним, что конгресс США ни раз заявлял, что российская сторона «совершала кибератаки» на инфраструктуру американских выборов. Также во время зимней олимпиады в Пхенчхане Вашингтон заявил, что российские военные хакеры завладели несколькими сотнями компьютеров с целью мести за решения МОК. 

 

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