Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Грузия добилась значительного прогресса на пути к соответствию стандартам НАТО. Тбилиси рассчитывает, что на июльском саммите Североатлантического альянса этот факт будет зафиксирован официально. Таким мнением поделился глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе.

"На саммите мы ждем решения, которое зафиксирует наше реальное положение дел. А оно в том, что Грузия успешно провела изменения и улучшения для соответствия стандартам НАТО", — сказал Джанелидзе, выступая в столице Соединенных штатов в Институте мира.

По словам Михаил Джанелидзе, за последние годы в стране проводились изменения как в политической и экономической, так и в военной областях.

"Когда мы говорим о вступлении Грузии в НАТО, то это решение политическое. И его нужно принять", — подытожил Джанелидзе.

Грузинское руководство рассматривает членство в НАТО как гарантию стабильности и безопасности в регионе. Еще в 2006 году грузинский парламент единогласно проголосовал за вступление Грузии в Североатлантический альянс. 5 января 2008 году грузинская власть провела референдум. По его результатам за присоединение к НАТО высказались 77 процентов. 15 сентября 2008 года была создана комиссия "НАТО-Грузия". В задачи комиссии входило оказывать всестороннюю помощь Грузии в восстановлении её военной инфраструктуры, а также содействие в ее продвижении к членству в НАТО. Еще через два года в Грузии было открыто Бюро по связи и взаимодействию НАТО. В 2014 году Грузия дала согласие на размещение на её территории совместного учебного центра Грузии и НАТО, а генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках её международно признанных границ.

Саммит НАТО, которого так ждет Тбилиси и на котором решится судьба Грузии, пройдет 11 и 12 июля в столице Бельгии Брюсселе.

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