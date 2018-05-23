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Источник Правда.Ру

В Латвии готовят тотальный запрет на русский язык

Мир

Латвийское министерство образования и науки  предложило запретить обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны.

В Латвии готовят тотальный запрет на русский язык. 387193.jpeg

Как сообщает агентство LETA, в соответствии с разработанными поправками к закону о высших учебных заведениях частные вузы и колледжи должны будут реализовывать свои программы обучения на том же языке, что и государственные.

В предложении говорится о необходимости разрешить данным учебным заведениям закончить обучение по уже начатым программам на других языках.

Но  после 1 января 2019 года приём студентов на такие программы будет запрещён.

Отметим, что, по данным ведомства, в 2017 году в частных вузах страны учились около 15,5 тыс. человек, 34% из них - на русском языке.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Pravda. Ru известный латвийский правозащитник, общественный политический деятель Илларион Гирс рассказал о жизни в Латвии.

"Ни экономически, ни в обществе ничего к лучшему не меняется. Когда мы вступали в Евросоюз в 2004 году, нам говорили, что в 2012 году мы будем уже жить на уровне старой Европы: Германии, Франции, Англии. А сейчас нам сказали, что еще лет через пятьдесят в лучшем случае мы достигнем того уровня. В принципе, говорится о нереальном, потому что если нет прогресса в рамках одного поколения, то его нет вообще", - рассказал эксперт.

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Темы латвия русский язык
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