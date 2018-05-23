Сотрудники СБУ заявили, что информация о возможных терактах боевиков ИГИЛ* во время финала Лиги Чемпионов в Киеве является "фейком российской пропаганды".
Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в своем Faсеbook,"призываю не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, которые было придумано "за поребриком", - написала Гитлянская.
По ее словам, эксперты СБУ установили, что эти сообщения размещались с аккаунтов, которые не связаны с ИГ. Гитлянская пояснила, что этот "информационный "вброс" был сделан с единственной целью - запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины. СБУ делает все от нее зависящее, чтобы праздник футбола состоялся мирно и спокойно".
"Правда.Ру" ранее писала о том, что в 2016 году сотрудники российских спецслужб получили данные о том, что боевики "Исламского государства" (ИГ или ИГИЛ, террористическая группировка, запрещенная в ряде стран, в том числе и в России) готовят теракты на Украине. Как пишет LifeNews, данная информация была передана службе безопасности Украины.
*Организация, запрещенная в России
Читайте больше:
Россия предупредила Украину: ИГИЛ едет взрывать Киев
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе.
Великая стратегия России в XXI веке заключается в том, чтобы стать высшей "балансирующей" силой в афро-евразийском регионе путем дипломатического управления.