В Киеве не поверили в угрозы ИГИЛ* и обвинили во всем Россию

Сотрудники СБУ заявили, что информация о возможных терактах боевиков ИГИЛ* во время финала Лиги Чемпионов в Киеве является "фейком российской пропаганды".

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в своем Faсеbook,"призываю не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, которые было придумано "за поребриком", - написала Гитлянская.

По ее словам, эксперты СБУ установили, что эти сообщения размещались с аккаунтов, которые не связаны с ИГ. Гитлянская пояснила, что этот "информационный "вброс" был сделан с единственной целью - запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины. СБУ делает все от нее зависящее, чтобы праздник футбола состоялся мирно и спокойно".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в 2016 году сотрудники российских спецслужб получили данные о том, что боевики "Исламского государства" (ИГ или ИГИЛ, террористическая группировка, запрещенная в ряде стран, в том числе и в России) готовят теракты на Украине. Как пишет LifeNews, данная информация была передана службе безопасности Украины.

*Организация, запрещенная в России

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