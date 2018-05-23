СМИ: США готовились объявить Россию "спонсором терроризма", но передумали

Американские власти намеревались официально объявить Россию спонсором терроризма, но затем во внешнеполитическом ведомстве отказались от такой идеи.
Об этом сообщает ProPublica. Вместо этого администрация президента США Дональда Трампа решила продолжить проводить политику по отношению к России как к партнеру в борьбе с терроризмом.
Такая идея возникла в умах сенаторов после инцидента в Солсбери, когда Великобритания объявила, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Россию обвинили в покушении на основании того, что яд разрабатывался в СССР.
По мнению Лондона, только Кремль имел мотив, средства и возможности для проведения подобной атаки. Автор материала Себастьян Ротелла отмечает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон распорядился, чтобы его подчиненные подготовили заявление с обвинением России в спонсорстве терроризма в соответствии с законодательством США.
Но в итоге в администрации решили, что так как существует много нерешенных проблем, с которыми Вашингтон должен работать вместе с Россией, подобное заявление помешает этой деятельности. Ранее сенатор Роберт Менендес, который представляет демократическую партию и входит в состав комитета по иностранным делам сената США, выступил с заявлением о возможном наказании России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Американский политик напомнил, что по закону 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием против стран, которые его применяют, необходимо вводить санкции. Но автоматически за этим следует, что под удар попадают и страны, ведущие с Россией бизнес, так что на выходе будет масса разорванных торговых связей и ничего более.
Эксперты считают, что нежелание Госдепа навешивать такие определения вовсе не говорит о симпатии к России. Просто внесение в список спонсоров терроризма приводит к разного рода санкциям, а также ограничивает торговые и дипломатические контакты со странами, ведущими бизнес с государствами, против которых выдвинуты обвинения.
Недоказанность обвинений не мешает США предъявлять России претензии за поддержку талибов*. Фактически, в администрации США признают, что объявление России спонсором терроризма поставит под угрозу оставшиеся немногочисленные связи с Москвой и наделает проблем самой Америке.
* Организация запрещена в России
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе.
Великая стратегия России в XXI веке заключается в том, чтобы стать высшей "балансирующей" силой в афро-евразийском регионе путем дипломатического управления.