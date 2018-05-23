СМИ: США готовились объявить Россию "спонсором терроризма", но передумали

Американские власти намеревались официально объявить Россию спонсором терроризма, но затем во внешнеполитическом ведомстве отказались от такой идеи.

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Об этом сообщает ProPublica. Вместо этого администрация президента США Дональда Трампа решила продолжить проводить политику по отношению к России как к партнеру в борьбе с терроризмом.

Такая идея возникла в умах сенаторов после инцидента в Солсбери, когда Великобритания объявила, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Россию обвинили в покушении на основании того, что яд разрабатывался в СССР.

По мнению Лондона, только Кремль имел мотив, средства и возможности для проведения подобной атаки. Автор материала Себастьян Ротелла отмечает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон распорядился, чтобы его подчиненные подготовили заявление с обвинением России в спонсорстве терроризма в соответствии с законодательством США.

Но в итоге в администрации решили, что так как существует много нерешенных проблем, с которыми Вашингтон должен работать вместе с Россией, подобное заявление помешает этой деятельности. Ранее сенатор Роберт Менендес, который представляет демократическую партию и входит в состав комитета по иностранным делам сената США, выступил с заявлением о возможном наказании России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Американский политик напомнил, что по закону 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием против стран, которые его применяют, необходимо вводить санкции. Но автоматически за этим следует, что под удар попадают и страны, ведущие с Россией бизнес, так что на выходе будет масса разорванных торговых связей и ничего более.

Эксперты считают, что нежелание Госдепа навешивать такие определения вовсе не говорит о симпатии к России. Просто внесение в список спонсоров терроризма приводит к разного рода санкциям, а также ограничивает торговые и дипломатические контакты со странами, ведущими бизнес с государствами, против которых выдвинуты обвинения.

Недоказанность обвинений не мешает США предъявлять России претензии за поддержку талибов*. Фактически, в администрации США признают, что объявление России спонсором терроризма поставит под угрозу оставшиеся немногочисленные связи с Москвой и наделает проблем самой Америке.

* Организация запрещена в России