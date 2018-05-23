Военнослужащие ДНР выявили и уничтожили группу украинских силовиков. Террористы пытались проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российской общественной организации "Сорок сороков". Такой информацией поделился заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
Напомним, что "Сорок Сороков" — общественное движение, объединяющее православных лиц с активной гражданской позицией. Широкую известность движению принесла оказанная участниками гуманитарная помощь Донбассу и протесты против фильма "Матильда".
Военные, принимавшие участие в обнаружении и обезвреживании группы террористов уже представлены к государственным наградам. Басурин также отметил, что провал операции украинских силовиков привел к понижению их активности в районе Горловки.
"Украинские боевики до сих пор подсчитывают потери и зализывают раны", — заявил Басурин.
Ситуация вокруг Горловки обострилась недавно с новой силой. А украинские СМИ со ссылкой на источники в военном правительстве сообщили, что силовики планируют "затянуть петлю вокруг Донецка".
Басурин заявил, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения ДНР под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.
Напомним, что на фоне событий Русской весны 1 марта 2014 года пророссийский митинг собрал в Горловке 5 тысяч человек. 14 апреля активисты заняли городской совет и подняли флаги России и Донецкой Народной республики, а 30 апреля город перешел под контроль ДНР. С 20 июля по 6 сентября 2014 года в городе велись бои между правительственными войсками и повстанцами.
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе.
Великая стратегия России в XXI веке заключается в том, чтобы стать высшей "балансирующей" силой в афро-евразийском регионе путем дипломатического управления.