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В ДНР объявили о провале украинских атак под Горловкой

Мир

Военнослужащие ДНР выявили и уничтожили группу украинских силовиков. Террористы пытались проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российской общественной организации "Сорок сороков". Такой информацией поделился заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

В ДНР объявили о провале украинских атак под Горловкой. 387181.jpeg
flickr.com/Министерство обороны Украины

Напомним, что "Сорок Сороков" — общественное движение, объединяющее православных лиц с активной гражданской позицией. Широкую известность движению принесла оказанная участниками гуманитарная помощь Донбассу и протесты против фильма "Матильда".

Военные, принимавшие участие в обнаружении и обезвреживании группы террористов уже представлены к государственным наградам. Басурин также отметил, что провал операции украинских силовиков привел к понижению их активности в районе Горловки.

"Украинские боевики до сих пор подсчитывают потери и зализывают раны", — заявил Басурин.

Ситуация вокруг Горловки обострилась недавно с новой силой. А украинские СМИ со ссылкой на источники в военном правительстве сообщили, что силовики планируют "затянуть петлю вокруг Донецка".

Басурин заявил, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения ДНР под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.

Напомним, что на фоне событий Русской весны 1 марта 2014 года пророссийский митинг собрал в Горловке 5 тысяч человек. 14 апреля активисты заняли городской совет и подняли флаги России и Донецкой Народной республики, а 30 апреля город перешел под контроль ДНР. С 20 июля по 6 сентября 2014 года в городе велись бои между правительственными войсками и повстанцами.

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Темы ДНР война Донецк Донбасс Украина Горловка
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