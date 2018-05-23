В США рассказали, как Россия будет уничтожать "невидимки" F-22 и F-35

Американские эксперты назвали самые инновационные российские разработки в части противодействия технологии "стелс".

mil.ru

Наиболее перспективной в этом отношении является бистатическая радиолокационная станция "Струна-1" / "Барьер-Е" - разработка концерна "Алмаз-Антей" ННИИРТ.

Аналитики напомнили, что первый вариант РЛС "Струна-1" был разработан в 1999 году. В дальнейшем этот проект получил развитие, результатом которого стала усовершенствованная станция "Барьер-Е".

По словам военных специалистов, она является бистатической РЛС - ее передатчик и приемник разнесены на большое расстояние, в то время как в обычной радиолокационной станции они находятся в одном месте.

Обычные радары ограничены спецификой распространения радиоволн. Стелс-технологии предусматривают использование различных материалов, рассеивающих или поглощающих радиоволны на расстоянии, из-за чего отраженный радиолокационный сигнал существенно ослабевает.

К недостаткам этого оборудования относится низкая высота обнаружения. Из-за использования разнесенных постов с передатчиком и приемником зона обнаружения имеет форму параболы. Но имея высокую точность слежения за самолетами-

При этом "Струна-1" прекрасно взаимодействует с другими радиолокационными комплексами более широкого диапазона, такими как РЛС "Подсолнух", у которого точность слежения ниже.

Как отмечает Чарли Гао, эксперт Гринелл-колледже, РЛС «Струна-1» не является смертным приговором самолетам-невидимкам, но она в ходе будущих конфликтов может представлять серьезную угрозу авиации НАТО.

Напомним, ключевым преимуществом самого совершенного истребителя ВВС США является малозаметность для радаров оппонента. Это позволяет F-22 навязать противнику дальний бой - на выгодных для американского воздушного судна условиях. Но в небе над Сирией у F-22 не было бы никаких преимуществ в гипотетическом воздушном бою, так как пилот Су-35С прекрасно его видел. Кроме того, российский истребитель по маневренности превосходит американского конкурента.

К тому же, во время перехвата F-22, у которого в целях скрытности все вооружение размещено внутри фюзеляжа, не может продемонстрировать его оппоненту, в отличие от Су-35С. Российский истребитель несет больше ракет, которые размещены под крылом, и пилот легко может показать перехватываемому самолету, что он вооружен, просто покачав крыльями.

Задачу перехвата могут выполнять другие, менее совершенные истребители ВВС США, в то время как этому самолету следует использовать свое преимущество в скрытности. Но в противостоянии с РЛС "Струна-1" оно перестает быть очевидным.

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