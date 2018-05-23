Украинский кабмин утвердил межправительственное соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства в Киеве.
Как пишет ИА Интерфакс, данный документ появился на свет в декабре 2016 года, когда Украина и Турция подписали межправительственный протокол о выделении финпомощи, предусматривающий выделение Анкарой Киеву на ежегодной основе в течение пяти лет средств на приобретение для нужд ВС Украины турецких товаров военного и двойного назначения.
Напомним, в 2017 году правительство утвердило договоренности с Анкарой о предоставлении Украине в 2017-2021 годах турецкой военной помощи на $15 млн.
"Правда. Ру" ранее сообщала о том, что Турция и Украина активизировали консультации по ситуации в акватории Черного моря и положению крымских татар. В рамках стратегического партнерства проведена научная конференция, Киев посетил министр иностранных дел Турции.
Но Турции сейчас не до крымских татар - Исламское государство и курдский вопрос гораздо более важны и отвлекают ресурсы от создания "тюркского пояса".
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