МИД РФ назвал по имени причину обострения в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что активизация военных действий в Донбассе связана с визитом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Захарова высказала мнение, что его поддержка Киева воспринимается украинскими властями как индульгенция на военные авантюры.

Как пишет РИА Новости, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил страну 14 мая. При этом Волкер озвучил "ряд одиозных тезисов", подчеркнула Захарова.

"Среди них отказ американского посланника признавать сам факт существования республик Донбасса. Этот пассаж свидетельствует о том, что либо он не читал самих минских соглашений, либо не желает замечать очевидного", - заявила Захарова.

Волкер "не только подливает масла в огонь, но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта", резюмировала дипломат.

Как ранее пояснил "Правде.Ру" заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, "очень возможно, что речь идет о начале широкомасштабных боевых действий, увязанных с приближающимся чемпионатом мира по футболу в РФ". Эксперт "Правды.Ру" напомнил, что в ста километрах от зоны боевых действий находится российский город-миллионник Ростов-на-Дону, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Это означает присутствие иностранных делегаций, футбольных команд, болельщиков. "Огромное количество лиц из третьих стран окажется в непосредственной близости от возможной зоны боевых действий", - сказал "Правде.Ру" политолог.

Этот чемпионат связывает России руки, сказал "Правде.Ру" Игорь Шатров. "Если будет активизация боевых действий, какая реакция президента Путина может быть? Признание ДНР-ЛНР независимыми государствами. А что это означает, что мы реально начинаем оказывать им военную помощь в момент ЧМ по футболу, потому что для нас ценность жизни людей важнее. Мы можем пожелать только сил донецким ополченцам, чтобы они отбили эти атаки самостоятельно. Если же не хватит, то придется помогать по-тихому, нам нужно пережить ЧМ, а потом у нас будут более свободные руки", - резюмировал политолог в интервью "Правде.Ру".

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