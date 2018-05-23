В Думе хотят приравнять просьбы о санкциях к госизмене

В Госдуме прозвучала идея перевести подстрекательство к введению санкций против РФ в состав госизмены.

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Как пояснил первый заместитель главы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, "есть точка зрения, что этот состав надо перевести в госизмену, там более серьезные санкции. Но это пока только одна идея, которая прозвучала".

После заседания Совета по законотворчеству в Госдуме, в ходе которого обсуждался законопроект об ответственности за соблюдение западных санкций на территории России, выяснилось, что рассмотрение вопроса перенесено для проведения дополнительных консультаций.

Напомним, проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей.

Депутаты также намерены ввести наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что последние антироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта. В этом уверена администрация Дональда Трампа.

Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News. "Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты", - сказал Мнучин. Министр добавил, что санкции, введенные Вашингтоном против России в начале апреля, "имели необходимый эффект".

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