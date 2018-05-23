Twitter принял болгар за русских и стер их из соцсети

Руководство Twitter ужесточило отношение к пользователям, использующим кириллицу в качестве основного средства общения.

Недавно пользователи из Болгарии начали жаловаться на массовые блокировки аккаунтов и удаление записей. Соцсеть начала жёстко модерировать сообщения на болгарском языке, даже не связанные с политическими или другими общественно-важными темами.

При этом уведомления от сервиса утверждали, что пользователи нарушили внутренние правила сервиса.

По данным The Verge, чаще всего к блокировке приводит упоминание набирающих популярность роликов на YouTube, а также известных аккаунтов или резонансных записей в сети.

Отмечается, что даже если модерация не затронет изначальный твит, то однозначно коснется тех, кто комментирует его на кириллице. Среди пострадавших оказались аккаунты, зарегистрированные как минимум в 2009 году.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что режиссер фильма "Звездные войны: Последние джедаи" Райан Джонсон заявил о том, что российские боты пытались повлиять на сюжет картины.

Об этом он сообщил в документальной ленте "Режиссер и джедаи". Слова Джонсона приводит портал Filmschoolrejects.

Джонсон сообщил, что в какой-то момент времени его атаковали русские боты в Twitter, которые хотели проконтролировать определенные части сценария.

"Это невероятно. Эти русские аккаунты совершали скоординированные действия. Сотни аккаунтов", - отметил Джонсон. Усилия ботов были направлены на то, чтобы не допустить смерти генерала Хакса в новой трилогии. При этом авторы заметки высказали мнение, что боты исходили из "любви к авторитарным режимам".

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