Посол США опозорился в Израиле с главным храмом иудаизма

Фото американского посола в Израиле Дэвида Фридмана вызвало скандал. Дипломата запечатлели на фоне снимка несуществующей иудейской церкви, которая стоит на месте почитаемом мусульманами — Храмовая гора.

Изображение было сделано во время пребывания Фридмана в Бней-Брак — это негласная столица ультраортодоксальных евреев. Рядом с послом стоял снимок центра Иерусалима, сделанный с высоты. Фото соответствовало реальности практически во всем, кроме одной детали: создатели снимка воплотили мечту иудеев и "воссоздали" Третий храм на месте Храмовой горы. На снимок бурно отреагировали представители мусульманского мира.

Посольство также отреагировало на это сообщением. В нем сказано, что Фридман не знал об изменениях, которые были внесены в изображение, а также, что Вашингтон поддерживает статус-кво Храмовой горы.

Отметим, что святыню "контролирует" фонд исламского имущества, а значит, там могут совершать молитву лишь мусульмане. Людям, исповедующим иную религию, можно лишь посещать место, где некогда находились иудейские святыни.