Правительство Канады вложило в посты, видео и рекламные кампании в Facebook и Instagram 24,4 миллиона долларов.
Об этом сообщило издание Globe and Mail. Выяснилось, что такая сумма была израсходована с января 2016 по март 2018 года.
Таким образом, правительственная туристическая корпорация Destination Canada потратила больше всех федеральных ведомств - чуть более девяти миллионов долларов на рекламу туризма в стране.
Отметим, что управление миграции потратило более двух миллионов долларов на разъяснение требований для получения визы и стимуляцию экономической миграции, а также почти 50 тысяч на информирование о программе для сирийских беженцев.
Справка: Лидер либералов Джастин Трюдо является сыном Пьера Трюдо, который был почти бессменным премьер-министром Канады с 1968 по 1984 год. При нем страна получила полную независимость от Великобритании. Джастин Трюдо женат на бывшей телеведущей и фотомодели Софи Грегуар, имеет трех маленьких детей. Изучал английский язык и французскую литературу в Университете Макгилла в Монреале, работал инструктором по сноуборду и даже вышибалой в ночном клубе.
Позже он стал учителем в средней школе Ванкувера. Политическую карьеру начал в 2007 году, проведя успешную предвыборную кампанию в парламент Монреаля - самого крупного города в провинции Квебек, второго по величине города в Канаде. В 2013 году возглавил Либеральную партию.
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