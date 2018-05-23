Власти Канады потратили на рекламу в соцсетях 24 млн долларов

Правительство Канады вложило в посты, видео и рекламные кампании в Facebook и Instagram 24,4 миллиона долларов.

Об этом сообщило издание Globe and Mail. Выяснилось, что такая сумма была израсходована с января 2016 по март 2018 года.

Таким образом, правительственная туристическая корпорация Destination Canada потратила больше всех федеральных ведомств - чуть более девяти миллионов долларов на рекламу туризма в стране.

Отметим, что управление миграции потратило более двух миллионов долларов на разъяснение требований для получения визы и стимуляцию экономической миграции, а также почти 50 тысяч на информирование о программе для сирийских беженцев.

Справка: Лидер либералов Джастин Трюдо является сыном Пьера Трюдо, который был почти бессменным премьер-министром Канады с 1968 по 1984 год. При нем страна получила полную независимость от Великобритании. Джастин Трюдо женат на бывшей телеведущей и фотомодели Софи Грегуар, имеет трех маленьких детей. Изучал английский язык и французскую литературу в Университете Макгилла в Монреале, работал инструктором по сноуборду и даже вышибалой в ночном клубе.

Позже он стал учителем в средней школе Ванкувера. Политическую карьеру начал в 2007 году, проведя успешную предвыборную кампанию в парламент Монреаля - самого крупного города в провинции Квебек, второго по величине города в Канаде. В 2013 году возглавил Либеральную партию.

Читайте также:

Канада отомстила России за "дедушку-нациста" главы МИД

Трюдо заплакал по детям индейцев

Какой пример подала Канада миру?