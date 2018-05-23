ИноСМИ: русские туристы разворовывают отели all inclusive

Немецкий журнал Stern опубликовал материал, в котором описал скандальную ситуацию с российскими туристами в турецком отеле.





Недавно стало известно,что среди вещей двух женщин из России нашли множество флаконов с шампунем, десятки чайных пакетиков, килограммы фруктов, покрывала, полотенца и 13 тарелок.

Ролик с разбирательством по этому поводу появился недавно в сети. Это уже не первый подобный случай: россияне тащат из турецких отелей даже туалетную бумагу и выдранные с корнем растения, пишет издание.

Персонал гостиницы в Кемере попытался выяснить мотивацию женщин, но у них нашлась масса отговорок. Наряду с такими вещами, как полотенца и шампунь, которые гости отелей с большим удовольствием приворовывают по всему миру, в чемоданах дам из России нашли 13 тарелок, удивляется Stern.

При этом в российских социальных сетях это видео вызвало немало шуток и насмешек, пишет немецкий журнал. «Искусство воровства», практикуемое некоторыми соотечественниками, раз за разом даёт россиянам повод повеселиться, подытоживает издание.

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