Технический прогресс: армия США набирает солдат-роботов

С незапамятных времен, изначально появившись в виде копья и лука, оружие, используемое человеком, улучшалось и модифицировалось. Каждый новый вид оружия становился все более опасным и смертоносным и, как следствие, лучше защищал солдата, что держал его в руках. Соединенные Штаты Америки заявили, что двигаются по пути, который приведет к отсутствию людей на боле боя в принципе.

Фото: flickr.com/The U.S. Army

В течение ближайших нескольких лет Пентагон готов потратить почти 1 млрд долларов на целую серию роботов, предназначенных для боевых действий. По словам специалистов, разработанные механизмы будут не только определять опасные химические вещества в воздухе, но и якобы проводить сложную разведку и даже носить свое собственное военное обмундирование.

"Мы уверены, что в течение пяти лет в каждом армейском формировании появится свой робот. Плавно переходим от разговоров о роботах к их непосредственному созданию и участию в боевых действиях. Все-таки, мы живем в удивительное время", — заявил Брайан Маквей, руководитель проекта.

Стоит отметить, что во время боевых действия в Ираке и Афганистане Департамент обороны США уже использовал в военных целях 7000 роботов. Большая их часть предназначалась для обнаружения и нейтрализации самодельных взрывных устройств. По сути это означало, что данные роботы были "одноразовыми", использовались лишь для одной задачи. Современный же подход армии состоит в том, чтобы наделить машины большим диапазоном функций и многозадачностью.

Разумеется, вооруженные роботы вряд ли можно назвать новейшим изобретением человечества — учитывая разного рода беспилотные летательные аппараты, оснащенные различными видами оружия.

Роботы, что могут убивать автономно — это или предвестники условного "Терминатора", либо логичная эволюция войны. Новое поколение солдат будет быстрее, точнее и выносливее, сможет оценивать поле боя и обстановку на нем гораздо быстрее, а реагировать — моментально. Разумеется, в плане научно-технического прогресса все это звучит довольно радужно, но дальше, по словам американских специалистов, перед ними встает целое множество этических вопросов.

"Неизбежным кажется то, что рано или поздно всем государствам мира придется решать — готовы ли они делегировать принятия смертоносных решений роботам", — сказал Пол Шарр, старший научный сотрудник и директор программы по технологиям и национальной безопасности.

В прошлом году 116 изобретателей и исследователей в области робототехники и искусственного интеллекта, в том числе Элон Маск, основатель Tesla Inc. и SpaceX, направили письмо в ООН с призывом запретить смертельное автономное оружие.

"После того, как роботы подобного рода будут разработаны, войны примут небывалый масштаб. Такой, который вряд ли удастся осознать людям", — говорится в письме.

На сегодняшний день 26 стран присоединились к призывам о запрете на полностью автономное оружие, которое чаще всего принято именовать "роботами". Примечательно, что в этом списке отсутствуют страны с надежной оборонной промышленностью, которые занимаются масштабными исследованиями в области искусственного интеллекта и робототехники, такие как США, Россия, Израиль, Франция, Германия, Южная Корея и Великобритания.

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