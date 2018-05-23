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Источник Правда.Ру

СМИ: Ту-95 были перехвачены и контролировались американскими F-22

Мир

12 мая 2018 года с совместной базы Эльмендорф-Ричардсон (Аляска) были запущены два самолета ВВС США F-22 Raptor для перехвата и визуальной идентификации двух российских бомбардировщиков Tу-95.

СМИ: Ту-95 были перехвачены и контролировались американскими F-22. 387157.jpeg

Специалисты засекли самолеты к северу от Алеутских островов, в зоне идентификации ПВО.  В американской прессе подчеркнули, что ПВО могут выходить за пределы территории страны, чтобы у летчиков было больше времени для реагирования на возможные угрозы.

Таким образом, любой самолет, летающий в этих зонах без разрешения, может быть идентифицирован как вражеский борт. В случае с россиянами вышло именно так.

Как сообщает издание WARRIOR MAVEN, российские самолеты были перехвачены и контролировались F-22, оставаясь в международном воздушном пространстве. Сегодня такая ситуация считается абсолютно тривиальной, так как близкие встречи истребителей происходят время от времени.

Издание отмечает, что гораздо интереснее тот факт, что ВВС России опубликовали некоторые детали и кадры происшествия в контексте отчета о тренировочных мероприятиях, проводимых дальними бомбардировщиками.

Сообщалось, что в ходе последнего раунда подготовки к "зимнему периоду" было проведено пять дальних полетов с участием стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Журналисты отметили, что российские самолеты сегодня летают над Тихим океаном, Северным Ледовитым океаном, Японией, восточным Китаем, а также Черным, Баренцевым, Норвежским, Северным, Беринговым и Охотским морями.

12 мая 2018 года американские F-22 летели рядом с Ту-95 в течение 40 минут. По этому поводу генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в статье, опубликованной "Красной Звездой", пояснил, что на перехват истребителей  поднялась "только одна пара самолетов ВВС США". Он заявил об "эффекте неожиданности", так как на перехват обычно поднимается до пяти-семи самолетов, а сопровождение осуществляют истребители различных государств.

"Хочу отметить, что во время этого полета никто никого не перехватывал. Самолеты ВВС США сопровождали наши самолеты в воздушном пространстве над нейтральными водами. Пилоты действовали в воздухе правильно. Никаких нарушений зафиксировано не было", - пояснил российский генерал.  

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Темы сша аляска перехват
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