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Источник Правда.Ру

Депутаты Рады требуют считать Крымский мост украинским

Мир

Нестор Шуфрич, украинский политик, во время недавнего телевизионного эфира сделал громогласное заявление. Депутат Верховной рады во всеуслышание заявил, что недавно построенный Россией Крымский мост необходимо считать украинским. По словам Шуфрича, это следует из-за принадлежности полуострова. Напомним, что Киев так и не признал легитимным референдум 2014 года, по итогам которого Крымский полуостров вошел в состав Российской федерации.

Депутаты Рады требуют считать Крымский мост украинским. 387155.jpeg

"Если Крым наш, то и Крымский мост наш. И слава богу, что он есть", — сказал Шуфрич во время телевизионного эфира.

Также депутат заявил, что мост никоим образом не помешает судам заходить в Азовский пролив. Во всяком случае всем тем кораблям, что курсировали по этому маршруту в течение последнего полувека.

Стоит отметить, что не все украинские политики придерживаются того же мнения, что и Шуфрич. Игорь Мосийчук, например, призвал к уничтожению Крымского моста, так как оный является "вражеской инфраструктурой". Мосийчук даже заявил, что сделал бы это лично, будь он министром обороны. Константин Косачев, председатель Комитета Совета Российской федерации по международным делам, назвал слова Мосийчука ничем иным, как открытым призывом к военным действиям.

"Даже если у данного депутата есть своя точка зрения на статус этой территории, подобного рода призывы, кроме как призывами к войне, расценить невозможно ни при каких обстоятельствах. Этот депутат проговаривается в том, что неизменно составляет суть украинского отношения к крымскому вопросу: для руководства Украины Крым — это территории, а не люди. Ради того, чтобы вернуть территорию, украинские политики готовы убивать людей", — сказал Косачев.

Не удивился такого рода радикальным высказываниям украинских политиков и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой:

"Вообще, это заявление находится в рамках традиционной нынешней украинской политики, которая все больше напоминает бесконечный ремейк фильма "Свадьба в Малиновке". Пока ждём, что Украина может создать что-нибудь свое, чтобы порадоваться за наших украинских друзей. А пока, ничего не создав, они эксплуатируют наследие Советского Союза, который, в то же время, сейчас всячески проклинают", — подчеркнул Толстой.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая. Днём ранее прошла торжественная церемония, в которой принял участие президент РФ Владимир Путин, лично проехавший 19 километров за рулем КамАЗа.

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Темы Крым Россия Украина Крымский мост
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