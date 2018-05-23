Видео: ветеран спецназа США обалдел от русского автомата

Один из самых известных мировых оружейных экспертов, Ларри Викерс, в ходе своего визита в Россию посетил оружейное производство концерна "Калашников".





Сообщается, там американец смог ознакомиться с множеством новинок, одной из которых являлся автомат АК-12, который недавно был принят на вооружение Министерством Обороны России.

"Мне очень понравились новые АК-12 и АК-15. Конструктивно очень сложно обеспечить стабильное крепление оптики на крышке ствольной коробки. Мне кажется в этих автоматах был применен очень правильный подход, и работа идет в верном направлении. На АК-12 и АК-15 я увидел хорошо продуманное, инновационное решение этой проблемы", - рассказал Викерс после теста.

Отметим, что специалист по огнестрельному оружию Ларри Викерс известен многим в России. Американец тестирует автоматы, пистолеты, ружья и делится впечатлениями в своем блоге.

По поводу российского оружия специалист ранее говорил, что при использовании автоматов Калашникова приходится мириться с отдачей. И это неплохо, поскольку заставляет уважать оружие.

При этом он отметил, что оригинальный АК-107 - максимально современный, опциональный и технологичный. Викерс заверил, что с ним можно творить "реально серьезные вещи".

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