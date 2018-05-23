Секс-уничтожение: В Австралии запрещаются упоминания "мальчиков" и "девочек"

Городской совет Виктории, что в Австралии, принял решение провести проверку детских книг и игрушек с перспективой запретить их в детских садах, школах и библиотеках, если они не будут соответствовать строгим гендерным рекомендациям.

Местное правительство, оказывается, вдохновилось исследованиями Австралийского национального университета. Дети в рамках исследования подвергались влиянию гендерных стереотипов. На основе проведенного исследования специалисты университета сделали вывод, что преподаватели должны "свести к минимуму степень дискриминации по признаку пола" и перестать указывать детям, какое поведение свойственно девочкам, а какое — мальчикам.

Таким образом, городские власти выступили с инициативой наложить запрет на термины "девочка" и "мальчик".

В социальных сетях родители бурно отреагировали на решение местного правительства:

"Это нужно остановить. У меня есть двухлетняя дочь (да, это девочка, я сделал этот вывод, исходя из того, с какими гениталиями она родилась), и она играет с автомобилями, тракторами, поездами, Барби, другими куклами. Используя свое воображение, представляет, что она доктор или врач… Просто позвольте детям оставаться детьми".

"Ради всего святого, эта социальная инженерия просто сошла с ума… Оставьте детей в покое. Позвольте им просто быть детьми. Не уничтожайте их детство".

На волну бурных возмущений власти отреагировали довольно быстро:

"Наши библиотеки нацелены на литературу, что внедрят и продвигает разнообразие, а не на те книги, что разрешены цензурой. Стоит отметить, что ни одна из книг не была запрещена. Все книги, что мы подвергли проверке, имеются в наличии в Городской библиотеке".

Так что пока, наверное, австралийские родители могут спать спокойно — и "Винни-пух", и "Железнодорожные рассказы о паровозике Томасе" полностью безопасны и не вызывают у представителей власти опасений в половой дискриминации. Пока.