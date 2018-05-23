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Источник Правда.Ру

Как шведы готовятся к войне с Россией

Мир

Агентство по чрезвычайным ситуациям Швеции представило новую брошюру "Если начнутся кризис или война".

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Авторы разработали 20-страничную методичку рекомендаций по гражданской защите населения. Как отмечают местные СМИ, в последний раз подобные пособия выходили в стране в 1961 году - то есть в разгар "холодной войны".

"Если Швецию атакуют, потребуется сопротивление", - обращаются составители к подданным королевства. Брошюра была представлена 21 мая во время пресс-конференции в Стокгольме. 

Пособие содержит советы по получению чистой воды, выявлению пропаганды и поиску бомбоубежища. " Если на Швецию нападет другая страна, мы никогда не сдадимся", - пафосно вещают авторы брошюры. 

По сути, население призывают приготовиться к диверсиям на объектах инфраструктуры - дорогах, мостах, электросетях и даже атомных станциях, в аэропортах и поездах. Хотя Скандинавия любит такие темы - через несколько месяцев после появления в Норвегии сериала "Оккупированные", где российские "вежливые люди" оккупируют Норвегию из-за ее отказа поставлять миру нефть и газ, на BBC-2 вышел еще более фантастический сериал.

Коротко - в нем моделируется Третья мировая война. При этом, как водится, агрессором выставляют Россию - дескать, после беспорядков в Прибалтике она посмела ввести свои войска в Эстонию и Латвию для защиты русскоязычных граждан. 

А власти Финляндии недавно озаботились модернизацией системы подземных бункеров и тоннелей на фоне обострения отношений между Россией и Западом.

Как пишет The Wall Street Journal, Финляндия намерена противостоять "российской агрессии" и переоборудует в убежища подземную систему бункеров протяженностью в 200 км. В этом "подземном городе" можно разместить все население финской столицы - более 600 тыс. человек.

Те же власти Швеции возвращают в рабочее состояние сотни ядерных бункеров на фоне растущего беспокойства в странах Прибалтики из-за возможного нападения со стороны России. 

Как пишет The Independent, шведское Агентство по гражданской обороне в чрезвычайных ситуациях приказало проверить 350 гражданских бункеров на Готланде, острове в Балтийском море, где Швеция разместила свои регулярные войска. Эти бункеры были построены во времена Холодной войны для защиты населения от ударной волны, радиации ядерного взрыва, а также от поражения химическим или биологическим оружием.

По словам сотрудника Агентства по гражданской обороне в чрезвычайных ситуациях Матса Берглунда, бункеры должны быть готовы к эксплуатации до конца года. При этом в расположенных на острове 350 бункерах можно разместить 35 тыс. человек, однако население Готланда составляет почти 60 тыс.

Власти уверены, что для граждан есть реальная угроза безопасности. Как пояснил глава Службы государственной безопасности Швеции Андерс Торнберг, Швеция наращивает свой военный потенциал в ответ на «аннексию» Россией Крыма и «нарастание давления» в регионе. 

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Темы война cкандинавия
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