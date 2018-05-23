ПВО уничтожит дроны и разведчики НАТО над Крымом

22 мая беспилотники ВВС США провели разведку у берегов Крыма и Краснодарского края.

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Уже установлено, что разведку проводил стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk. По данным военных, дрон пролетел вдоль юго-западного и южного побережья полуострова, а также мимо Керченского пролива.

При этом с аналогичными задачами патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon вел разведку вблизи Севастополя и южного побережья Крыма. А один из беспилотников США совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, а также исследовал границу Харьковской области и России.

Эксперты отмечают, что разведка современной военной инфраструктуры Крыма является главной целью полета самолета ВМС США над акваторией Черного моря неподалеку от берегов полуострова.

Как пояснил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, "цель очевидна - разведка современной военной инфраструктуры Крыма. А что она мощная - тоже очевидно, российское руководство этого не скрывает. На полуострове находится смешанная авиадивизия, развернута мощная межвидовая группировка, в которую входят все компоненты: сухопутный, противовоздушный, противоракетный, авиационный. Крым укреплен и превращен в крепость".

По этому поводу военный эксперт Александр Дробышевский ранее сообщал, что "целью подобных полетов является вскрытие радиоэлектронной обстановки с целью определения режимов функционирования сил и средств нашей противовоздушной обстановки, определения координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, перехват информации с линий радиорелейной связи между штабами, оценка возможностей группировки войск, развернутых в различных регионов страны".

Собственно, давно понятно, что "все границы России пытаются подвергнуть тотальному контролю - подобной активности не наблюдалось даже во времена "холодной войны". Зоны пролетов самолетов-разведчиков четко определены - места расположения оборонных заводов, систем ПВО и ПРО, дислокаций наземных и флотских группировок".

Тем не менее, "уничтожить "любопытные" RC-135, в случае нарушения воздушного пространства России, было лишь делом техники. Повторить "подвиг Пауэрса" американские пилоты не рискуют".