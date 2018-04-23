Англичан перед ЧМ-2018 предупредили, над чем в России лучше не шутить

Правоохранительные органы Великобритании попросили английских болельщиков воздержаться от провокаций во время ЧМ- 2018 в России.

Как пишет The Times, руководитель подразделения футбольной полиции и заместитель главного констебля Британии Марк Робертс предупредил фанатов о сильных "патриотических чувствах" в российском обществе.

По словам Робертса, "болельщики используют это ужасное слово "подшучивание" и делают вид, что это только ради смеха. Так вот, в России это не будет восприниматься таким образом. Болельщики должны быть внимательны, им необходимо проявить немного восприимчивости к чужой культуре".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Великобритания уже начала подготовку общественного мнения к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России.

Власти страны заявили, что в случае, если будет установлено, что Россия причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, бойкот состоится. Ранее британская полиция попросила армию о помощи в расследовании преступления в Солсбери, против бывшего агента ГРУ якобы были применено нервнопаралитическое отравляющее вещество.

Как пишет The Times, бойкот ЧМ-2018 рассматривается как один из вариантов ответа на отравление Скрипаля. Не исключено, что королевство может попросить Польшу, Австралию и Японию отказаться от поездки на ЧМ-2018.

По этому поводу министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон высказался в том духе, что "размышляя о предстоящем Чемпионате мира этим летом, я думаю, сложно представить, что участие Великобритании в нем будет нормальным".

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