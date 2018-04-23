Китай призвал Россию вместе защищать мир от хаоса

Россия и Китай будут вместе защищать международное право и принципы международных отношений.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам генсека КНР, "Россия и Китай должны и дальше реализовывать консенсус, достигнутый между руководителями двух стран, содействовать сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" с ЕАЭС, поддерживать друг друга и координироваться по международным вопросам, сообща охранять международное право и справедливые принципы международных отношений".

Си Цзиньпин добавил, что Москва и Пекин также должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и "Группы двадцати".

Китайская сторона выразила уверенность в том, что усилия двух сторон приведут к успехам. "Правда.ру" ранее сообщала, что Пекин зеркально ответил Вашингтону в санкционной войне протекционистскими тарифами. Каковы стартовые позиции сторон в начавшейся войне и может ли Россия стать ее бенефициаром?

Читайте статью на английской версии Pravda.Ru

Читайте по теме:

Крадущийся тигр: Китай разгромит США по заветам предков

Как спастись от валютной войны?

Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"