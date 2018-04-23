В США объяснили, почему смягчили санкции против "Русала"

Власти США намерены до 23 октября рассмотреть ходатайство "Русала" об отмене санкций против компании.

Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин."Русал" оказался под влиянием санкций США из-за связи с Олегом Дерипаской, но действия правительства США не нацелены на рабочих, которые зависят от "Русала" и его дочерних компаний. "Русал" обратился к нам с ходатайством об исключении компании из санкционного списка".

Напомним, 23 апреля стало известно, что Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.

При этом управление по контролю за иностранными активами (OFAC; подразделение Министерства финансов США) сообщило, что США могут снять санкции с компании "РУСАЛ", если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней.

"В соответствиями с правилами OFAC стороны, подпавшие под санкции, могут быть удалены путём демонстрации изменения обстоятельств, которые привели к их включению. В случае с РУСАЛом... США могут обеспечить отмену санкций при прекращении владения или контроля Олега Дерипаски над компанией", зявили в OFAC.

Напомним, основным рынком реализации алюминия для "Русала" являются страны Евросоюза - на них приходится порядка 45% продаж.

Предприниматель Олег Дерипаска ранее опроверг утверждения New York Times о том, что он просил иммунитет для передачи конгрессу США "данных о вмешательстве" России в американские выборы.

В статье NYT утверждалось, что члены конгресса "отвергли" предложение "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР".

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