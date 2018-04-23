Власти США намерены до 23 октября рассмотреть ходатайство "Русала" об отмене санкций против компании.
Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин."Русал" оказался под влиянием санкций США из-за связи с Олегом Дерипаской, но действия правительства США не нацелены на рабочих, которые зависят от "Русала" и его дочерних компаний. "Русал" обратился к нам с ходатайством об исключении компании из санкционного списка".
Напомним, 23 апреля стало известно, что Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.
При этом управление по контролю за иностранными активами (OFAC; подразделение Министерства финансов США) сообщило, что США могут снять санкции с компании "РУСАЛ", если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней.
"В соответствиями с правилами OFAC стороны, подпавшие под санкции, могут быть удалены путём демонстрации изменения обстоятельств, которые привели к их включению. В случае с РУСАЛом... США могут обеспечить отмену санкций при прекращении владения или контроля Олега Дерипаски над компанией", зявили в OFAC.
Напомним, основным рынком реализации алюминия для "Русала" являются страны Евросоюза - на них приходится порядка 45% продаж.
Предприниматель Олег Дерипаска ранее опроверг утверждения New York Times о том, что он просил иммунитет для передачи конгрессу США "данных о вмешательстве" России в американские выборы.
В статье NYT утверждалось, что члены конгресса "отвергли" предложение "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР".
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