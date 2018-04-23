Названо преимущество, которое получила Россия после удара США по Сирии

Американские эксперты задаются вопросом, почему во время атаки США, Франции и Великобритании сирийских объектов Россия не сделала ни одного выстрела.

Как пишет Defence News, представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что действия сирийских систем ПВО российской разработки оказались неэффективными.

При этом российские системы ПВО были приведены в готовность и российские военные "наблюдали" за ситуацией. Так что же все-таки выяснили россияне после этого инцидента?

Отвечая на вопрос о том, кто узнал больше в ходе авиаударов по Сирии - Америка или Россия - эксперты приходят к выводу, что в то время как США едва ли не смогут сделать большое количество выводов об эффективности С-400 после проведенной операции.

Как заявил Том Карако из Центра стратегических и международных исследований, россияне, скорее все, выяснили все, что хотели. Военный аналитик Антон Лавров также согласен с тем, что удары по Сирии могли предоставить Москве массу информации.

"Это была отличная возможность для России внимательно наблюдать за реальной массированной атакой крылатых ракет НАТО из первого ряда, - сказал Лавров. - И российские военные многое узнают благодаря этому. Тактика, схемы полетов, комплексная характеристика ракет [малой радиолокационной заметности JASSM] и т.д.".

Напомним, США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли авиаудары по Сирии в ответ на недоказанную химическую атаку в городе Дума. Удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия - научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам.

Союзники выпустили по Сирии более ста ракет, заявили в Минобороны РФ. Из 103 крылатых ракет сирийской ПВО удалось сбить 71, заявили в ведомстве.

В операции приняли участие американские корабли, находящиеся в Красном море, и бомбардировщики B-1. По данным CNN, американские самолеты выпустили, в частности, авиационные крылатые ракеты.

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