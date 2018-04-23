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Источник Правда.Ру

Названо преимущество, которое получила Россия после удара США по Сирии

Мир

Американские эксперты задаются вопросом, почему во время атаки США, Франции и Великобритании сирийских объектов Россия не сделала ни одного выстрела.

Названо преимущество, которое получила Россия после удара США по Сирии. 386263.jpeg

Как пишет Defence News, представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что действия сирийских систем ПВО российской разработки оказались неэффективными.

При этом российские системы ПВО были приведены в готовность и российские военные "наблюдали" за ситуацией. Так что же все-таки выяснили россияне после этого инцидента?

Отвечая на вопрос о том, кто узнал больше в ходе авиаударов по Сирии - Америка или Россия - эксперты приходят к выводу, что в то время как США едва ли не смогут сделать большое количество выводов об эффективности С-400 после проведенной операции.

Как заявил Том Карако из Центра стратегических и международных исследований, россияне, скорее все, выяснили все, что хотели. Военный аналитик Антон Лавров также согласен с тем, что удары по Сирии могли предоставить Москве массу информации.

"Это была отличная возможность для России внимательно наблюдать за реальной массированной атакой крылатых ракет НАТО из первого ряда, - сказал Лавров. - И российские военные многое узнают благодаря этому. Тактика, схемы полетов, комплексная характеристика ракет [малой радиолокационной заметности JASSM] и т.д.".

Напомним, США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли авиаудары по Сирии в ответ на недоказанную химическую атаку в городе Дума. Удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия - научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам.

Союзники выпустили по Сирии более ста ракет, заявили в Минобороны РФ. Из 103 крылатых ракет сирийской ПВО удалось сбить 71, заявили в ведомстве.

В операции приняли участие американские корабли, находящиеся в Красном море, и бомбардировщики B-1. По данным CNN, американские самолеты выпустили, в частности, авиационные крылатые ракеты.

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Темы сирия россия америка
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