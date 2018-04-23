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Источник Правда.Ру

Франция попросит США ослабить санкции против России

Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон  попросил Германию, Великобританию и Италию убедить Вашингтон ослабить санкции в отношении России.

Франция попросит США ослабить санкции против России. 386256.jpeg

Как пишет The Financial Times, Макрон убежден, что ограничения в отношении Москвы могут сильно сказаться на производстве в странах Европы. Таким образом Макрон пытается защитить интересы автопромышленности и  космической отрасли, учитывая тот факт, что ограничения в отношении "Русала" могут вызвать рост цен на металл. 

Об этом Макрон заявил перед предстоящим визитом в Вашингтон, где с  президентом США Дональдом Трампом будет встречаться и канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

В настоящее время немецкие бизнесмены также озабочены последствиями антироссийских ограничительных мер.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал планы США ввести против России новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы - участницы проекта "Северный поток - 2".

При этом единственным путем урегулирования российско-украинского конфликта Зигмар Габриэль назвал размещение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Готовность Кремля вести переговоры на эту тему Габриэль оценил позитивно. 

Если же Россия согласится на присутствие "голубых касок" в Донбассе, то, как заявил Габриэль, "ей надо что-либо дать взамен, чем-либо вознаградить", и предложил рассмотреть вопрос частичной отмены санкций.  

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Темы россия санкции франция
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