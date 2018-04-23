Польша собралась отбиваться от России советскими зенитками 40-х годов

Польские власти заявили, что в случае потенциальной "войны с Россией" страна будет защищаться от ракет и самолетов советским оружием.

По данным National Interest, небо над Польшей до сих пор охраняется советскими вооружениями наряду с национальными разработками.

Отмечается, что на сегодняшний день на вооружении польской армии до сих пор стоят советские зенитные комплексы С-60, разработанные еще в 40-х годах прошлого века.

Военные Польши используют ЗУ-23-2, принятые на вооружение армией СССР в 1960 году. Тем не менее, Польша в ближайшее время ждет поставок американских Patriot, которую будет проблематично интегрировать с существующей в Польше системой противовоздушной обороны.

Напомним, о договоренности о поставках систем ПВО Patriot в Польшу министр обороны Польши Антоний Мачеревич объявил в начале июля.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Польша и Украина договорились о поставках оружия. Соглашение было заключено во второй день работы саммита НАТО в Варшаве. Его подписали министры обороны Польши и Украины Антоний Мацеревич и Степан Полторак.

Известно, что Киев поставит Варшаве управляемые ракеты средней дальности Р-27Р1 класса "Воздух - воздух" для истребителей МиГ-29 польских ВВС. Украина закупит у Польши прицелы и оптику для ведения наблюдения. Сообщается, что приборы уже протестировали.

Стороны надеются, что в будущем заключат новые договоры.

Чем обернется подобная помощь из других стран Украине, "Правде.Ру" рассказал Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", председатель Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса.