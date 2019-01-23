В Японии заявили, что Путин трудный партнер по переговорам

Японское правительство считает, что переговоры по поводу подписания мирного соглашения между Российской Федерацией и Японией могут затянуться.

Об этом сообщает американский новостной телеканал TBS.

По мнению властей Страны восходящего солнца, затянуться переговоры могут из-за существенных разногласий между двумя государствами. У японского премьер-министра Синдзо Абэ, соглашаются японцы, сложились хорошие рабочие отношения с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Но, сетуют представители японского правительства, Путин — крайне трудный партнер на переговорах. С ним тяжело вести беседу, уверены они.

Японское издание "Санкэй симбун" же считает, что диалог между Россией и Японией может завершиться вполне успешно. Для этого, уверены представили средства массовой информации Японии, есть все предпосылки.

Мощь Соединенных Штатов Америки, реального союзника Страны восходящего солнца, падает, указывают журналисты из "Санкэй Симбун". Поэтому, уверены они, необходимо развивать отношения с Российской Федерацией. Россия поможет обеспечить современной Японии ее безопасность, подытоживают японские журналисты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин и Синдзо Абэ подвели итоги рабочей встречи по вопросу подписания мирного соглашения между Россией и Японией.

Фото: kremlin. ru

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