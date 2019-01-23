Украина и еще 4 страны готовы финансировать "преследование виновных" в крушении MH17

Представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины подписали меморандум, по которому будет создана финансовая поддержка преследованию виновных в гибели пассажирского лайнера Boeing 777 рейса MH17 в Донецкой области.

Напомним, что воздушное судно было сбито 17 июля 2014 года. На тот момент на борту было 298 человек, 80 из которых являлись детьми. Выжить не удалось никому.

Текст соглашения стран был опубликован на сайте правительства Нидерландов. В рамках меморандума будет создан комитет финансового надзора. Членами комитета могут стать и другие государства, готовые оказать финансовую поддержку в расследовании крушения, при условии, что на борту самолета был гражданин их страны. Каждое решение будет принято на основе консенсуса между всеми государствами — членами. В комитете также будет председатель, выбирать которого будут сроком на два года.

В основных задачах комитета — финансирование научных и других исследований и экспертиз, которые помогут доказать вину обвиняемых в преступлении. Средства также будут направлены на то, чтобы сделать судопроизводство доступным для всех родственников погибших. Основные расходы на прокуроров, судей и защиту свидетелей будет покрываться только правительством одной страны — Нидерландов.

Меморандум действует в течение пяти лет со дня его подписания каждой из сторон. Документ может продлевать соглашение на последующие два года по усмотрению всех сторон. При выходе одного государства из соглашения другие остаются поддерживать деятельность комитета.

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