Глава ВТБ: новые санкции США станут объявлением войны

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что новые антироссийские санкции США будут рассматриваться в Москве как объявление войны. Об этом он сказал на форуме, который проходит в швейцарском Давосе.

По мнению Костина, между Россией и НАТО возрастает риск столкновения, поскольку в Европе разворачивается гонка вооружений. Глава ВТБ также охарактеризовал отношения между Россией и США как худшие даже по сравнению с временами холодной войны.

Андрей Костин сказал, что его не беспокоят возможные персональные санкции. Однако любые ограничительные меры против российских компаний "будут все равно что объявлением войны".

"Нет ни одной причины, почему после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол купаться в проруби в Москве", — цитирует Костина The Financial Times.

Напомним, до 29 января американский минфин должен предоставить в конгресс доклад о близких президенту России Владимиру Путину предпринимателях и компаниях. По крайней мере, так это творчество американских чиновников преподносится прессой. Соответственно, этот доклад может послужить основой для очередных антироссийских санкций.

Отметим, что глава ВТБ не первый раз говорит о войне. В декабре 2014 года в интервью немецкому изданию Handelsblatt Андрей Костин сказал, что отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT недопустимо, а "введение такого вида санкций будет означать войну". В этом случае, сказал тогда Костин, американскому послу пришлось бы в тот же день покинуть Москву.

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