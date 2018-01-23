Украине грозит вспышка дифтерии

Украину ожидает вспышка дифтерии, о чем предупреждают местные врачи.

"Мы не должны допустить вспышки дифтерии. Сейчас на Украине мы имеем достаточное количество доз вакцины против дифтерии, столбняка — более 6 млн доз. Впервые за последние годы мы имеем возможность обеспечить иммунитет каждому взрослому", — цитирует эксперта Министерства здравоохранения по направлению "Инфекционные болезни, детские инфекционные болезни, паразитология" Федора Лапия "112 Украина".

Врач посоветовал по возможности самим позаботиться о вакцинации.

"Давайте сделаем так, когда у нас гипотетически возникнет вспышка дифтерии, чтобы люди не создавали очередей. Чтобы этой вспышки не было, они должны прийти к врачу и спросить, не нужно ли пройти плановую ревакцинацию, получить ревакцинацию и не допустить вспышки дифтерии на Украине", — сказал Лапий.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Европе и на Украине зафиксирована масштабная вспышка кори. Из-за этого на российских границах усилен контроль. Ухудшение ситуации подтверждается данными ВОЗ.

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