Los Angeles Times: США списали Россию - это была большая ошибка

Американские власти, скорее всего, не смогут доказать, что Москва сыграла свою роль в президентских выборах в США, пишет Los Angeles Times.

Издание отмечает, что вместо этого американцам нужно сосредоточиться на понимании того, как они пришли к новой холодной войне со страной, которую однажды списали со счетов. США сегодня одержимы Россией, и сами в этом виноваты.

Именно американское правительство наложило на Россию санкции, отправило к её границам войска и поставило оружие Украине и Грузии, считают авторы материала. Тем не менее, общественная дискуссия по российскому вопросу в стране так и не продвигается.

"Соответственно, неясно и то, заслуживает ли российская деятельность такого внимания. Если Клинтон не могла победить вульгарного, бесчестного, невежественного женоненавистника, который был новичком в политике и кампания которого опиралась на расизм, ксенофобию и явно невыполнимые обещания - притом что в 2016 году всё это активно освещалось прессой, - возможно, что российское вмешательство не особенно сказалось на исходе выборов",- отмечает автор материала.

Вместе этих истерических домыслов американцам стоит понять, как они пришли к новой холодной войне с той самой Россией, которую в последнюю четверть века не раз называли своим партнёром.

"Россия никуда не собирается исчезать. Эта страна вовсе не умирает, как часто утверждалось в 1990-х годах и в начале 2000-х. Её экономика не рушится, а её армия снова усилилась - и Кремль использует эту армию вполне умело и решительно. На мировой арене Россия остаётся важным игроком, интересы и возможности которого мы пока в полной мере не осознали", - подытоживает издание.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по словам посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана, если Кремль в 2018 году попытается вмешаться в американские выборы, то на отношениях между двумя странами можно будет поставить крест. Правда, что именно будет подразумеваться под "вмешательством" - факты или мнения на этот счет кого-либо, включая самого Джона Хантсмана - посол не уточнил.