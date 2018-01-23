Кандидат в президенты Финляндии заговорил по-русски

В Финляндии кандидат в президенты Нильс Турвальдс записал видеообращение к российскому президенту на русском языке. Кандидат от Шведской народной партии выразил надежду, что Россия и Финляндия будут сотрудничать в важных для обоих государств вопросах.

Нилья Турвальдс. Фото: Facebook

«Уважаемый президент Владимир Владимирович. Как вы знаете, наши мнения о развитии Европы в последнее время расходятся. Важно, чтобы все страны уважали международные договоры и чтобы изначальные границы оставались нерушимыми. Россия - важный для Финляндии сосед, и я уверен, что мы сможем сотрудничать в вопросах, важных для нас обоих», - сказал Нильс Турвальдс.

Нильс Турвальдс - финский политик шведского происхождения, журналист. Во время работы на финском канале YLE FST5 был корреспондентом в Москве и Вашингтоне.

Реакция Владимира Путина на обращение возможного будущего коллеги пока неизвестна.

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