В Финляндии кандидат в президенты Нильс Турвальдс записал видеообращение к российскому президенту на русском языке. Кандидат от Шведской народной партии выразил надежду, что Россия и Финляндия будут сотрудничать в важных для обоих государств вопросах.
«Уважаемый президент Владимир Владимирович. Как вы знаете, наши мнения о развитии Европы в последнее время расходятся. Важно, чтобы все страны уважали международные договоры и чтобы изначальные границы оставались нерушимыми. Россия - важный для Финляндии сосед, и я уверен, что мы сможем сотрудничать в вопросах, важных для нас обоих», - сказал Нильс Турвальдс.
Нильс Турвальдс - финский политик шведского происхождения, журналист. Во время работы на финском канале YLE FST5 был корреспондентом в Москве и Вашингтоне.
Реакция Владимира Путина на обращение возможного будущего коллеги пока неизвестна.
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