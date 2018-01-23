В Международном олимпийском комитете пояснили, что отказ в допуске на Олимпиаду в Пхенчхане российским спортсменам произошел из-за наличия их имен в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
По данным источника, "главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении ВАДА еще в ноябре 2017 года".
База содержала результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. Эта информация позволяет отклонять заявки россиян, отметил источник.
"Правда.Ру" ранее писала, что в настоящее время МОК занимаются вопросом допуска российских спортсменов к предстоящим Играм в южнокорейском Пхёнчхане.
Во вторник вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Шипулин, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан на текущий момент отсутствуют в списке МОК.
"IBU не в силах повлиять на этот вопрос, он должен решаться Союзом биатлонистов России и ОКР. Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации. Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс", - заявил по этому поводу глава союза Андерс Бессеберг.
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