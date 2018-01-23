Власти западной китайской провинции Синьцзян намерены построить стену вокруг своих границ.
Целью данного сооружения является противодействие проникновению экстремистов из-за пределов страны. Как пояснил губернатор Синьцзян Шохрат Закир, пограничные меры усилены с помощью новейших технологий для создания новой "великой стены", чтобы "районы провинции оставались абсолютно безопасными".
Отмечается, что эта провинция часто подвергается нападениям боевиков. Пекин обвиняет в эскалации насилия в Синьцзяне исламистских экстремистов и сепаратистов, некоторые из которых якобы имеют тесные связи с радикальными группировками, находящимися за пределами страны.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что Китай сейчас оказывается в кольце весьма сложных конфликтных ситуаций, каждая из которых подпитывается Соединенными Штатами: Корея, Южно-Китайское море, Бирма, противостояние с Индией в Индийском океане и в Гималаях, внутренние проблемы, сепаратистские движения в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном округе и так далее. Поэтому усиление пограничных мер с точки зрения властей более чем оправдано.
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