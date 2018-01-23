Срочное предупреждение в США: Аляску может смыть цунами

Геологическая служба США сообщила, что в Тихом океане у побережья Аляски произошло землетрясение. Это в 300 километрах от берега, магнитуда составляет 8,2 балла.

Фото: Twitter

В связи с этим на Аляске и в канадской провинции Британская Колумбия объявлено предупреждение об угрозе цунами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по данным предсказателей, мощное землетрясение в Индийском океане станет причиной ряда цунами, которые обрушатся сразу на 11 стран.

Индийский предсказатель бабу Калайил считает, что Китай, Индия, Япония, Непал, Пакистан, Индонезия, Афганистан до конца этого года окажутся под водой.

Как пишет Daily Star, об этом он написал в письме премьер-министру Индии Наренде Моди, чтобы предотвратить большое количество жертв стихии.

В своем послании он попросил прислушаться к нему и попробовать подготовиться к природным катаклизмам.

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