В Госдуме объяснили интерес Японии к возобновлению прямого авиасообщения с Россией

Переговоры о восстановлении авиасообщения между Россией и Японией отражают стремление Токио укрепить экономические и туристические контакты с Москвой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова.
Ранее "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко сообщили, что российские и японские авиакомпании ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между странами после трехлетнего перерыва.
Журова отметила, что интерес Японии к возобновлению полетов продиктован экономическими мотивами и желанием сохранить долю в туристическом потоке. По ее словам, развитие Россией связей с азиатскими странами побуждает Токио искать пути для сохранения собственного присутствия в этом направлении.
"В Азии сейчас идет диверсификация, и Россия активно переключается на восточное направление. Япония понимает, что может выпасть из этого процесса и не хочет отдавать возможности другим государствам зарабатывать на сотрудничестве с Россией", — пояснила Журова.
Она отметила, что переговоры об авиасообщении проходят на фоне активизации дипломатических контактов между Москвой и Токио. По словам депутата, японская сторона вновь поднимает вопрос заключения мирного договора и урегулирования статуса Курильских островов, который остается открытым со времен окончания Второй мировой войны. Журова подчеркнула, что восстановление полетов может стать важным элементом в укреплении диалога и формировании атмосферы доверия между странами.
