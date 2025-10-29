В Госдуме объяснили интерес Японии к возобновлению прямого авиасообщения с Россией

Переговоры о восстановлении авиасообщения между Россией и Японией отражают стремление Токио укрепить экономические и туристические контакты с Москвой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Токио, Япония

Ранее "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко сообщили, что российские и японские авиакомпании ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между странами после трехлетнего перерыва.

Журова отметила, что интерес Японии к возобновлению полетов продиктован экономическими мотивами и желанием сохранить долю в туристическом потоке. По ее словам, развитие Россией связей с азиатскими странами побуждает Токио искать пути для сохранения собственного присутствия в этом направлении.

"В Азии сейчас идет диверсификация, и Россия активно переключается на восточное направление. Япония понимает, что может выпасть из этого процесса и не хочет отдавать возможности другим государствам зарабатывать на сотрудничестве с Россией", — пояснила Журова.

Она отметила, что переговоры об авиасообщении проходят на фоне активизации дипломатических контактов между Москвой и Токио. По словам депутата, японская сторона вновь поднимает вопрос заключения мирного договора и урегулирования статуса Курильских островов, который остается открытым со времен окончания Второй мировой войны. Журова подчеркнула, что восстановление полетов может стать важным элементом в укреплении диалога и формировании атмосферы доверия между странами.